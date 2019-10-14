У Києві швидка зіткнулася з автомобілем, є жертви

У Києві в результаті зіткнення автомобіля швидкої допомоги з легковим автомобілем Peugeot ввечері в неділю, 13 жовтня, загинули водій швидкої і фельдшер, п'ятеро осіб, в тому числі троє дітей, постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали жінка-водій Peugeot і двоє дітей, які перебували з нею в автомобілі, всі вони госпіталізовані.

Ще один потерпілий дитина - пацієнт, якого везла швидка допомога.

За непідтвердженою інформацією, Peugeot рухалася по вул. Ватутіна на зелене світло, а швидка з хворою дитиною - на червоний з Маяковського на Перова. Врізавшись в автомобіль, вона перекинулася, водій швидкої загинув на місці, фельдшер - по дорозі в лікарню.

Ще один лікар швидкої госпіталізований в критичному стані.

Нагадаємо, 10 жовтня в Києві на перехресті вулиць Антоновича та Жилянській сталася дорожньо-транспортної пригоди за участю легкового автомобіля Ford і швидкої допомоги, в результаті якого карета швидкої перекинулась.