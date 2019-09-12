В Киеве скорая помощь с ребенком попала в ДТП

Скриншот из видео (Киев Оперативный)

По словам водителя, он мог не увидеть скорую помощь из-за высокой скорости спецтранспорта

В Киеве, на улице Вадима Гетьмана, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля Peugeot и скорой помощи, которая везла ребенка в больницу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

По словам водителя Peugeot, он двигался он в крайней правой полосе, заранее включил указатель поворота налево на второстепенную дорогу, вроде как убедился в безопасности своего маневра, но когда начал возвращать получил удар от машины скорой помощи.

Водитель заявил, что скорая помощь, скорее всего, двигалась с превышением скорости, поскольку он внимательно смотрел по зеркалам.

"В скорой помощи перевозили маленького ребенка в медицинское учреждение. За ним потом приехала другая машина скорой, куда его пересадили и продолжили госпитализацию",- говорится в сообщении.

#ДТП на Гетьмана із швидкою, яка везла дитину до лікарні На вулиці Вадима Гетьмана рухався водій автомобілю #Peugeot (#AT4181CO), за його словами, рухався він у крайній правій смузі, заздалегідь включив показчик повороту ліворуч на другорядну дорогу, ніби як запевнився у безпечності свого маневру, але коли почав повертати отримав удар від карети швидкої (#AA9214XK). Каже, що, скоріш за все, швидка рухалася із перевищенням швидкості, оскільки він уважно дивився по дзеркалах. В швидкій перевозили маленьку дитину до медичного закладу. За нею потім приїхала інша автівка швидкої, куди її пересадили та продовжили госпіталізацію. На щастя, у цій аварії ніхто не травмувався. За попередньою інформацією, копи склали протокол на водія легковика, так як він не надав перевагу у русі спецтранспорту. Опубліковано Киев Оперативный Середа, 11 вересня 2019 р.

По предварительной информации, полиция составила протокол на водителя легковушки, так как он не предоставил преимущество в движении спецтранспорта. В аварии никто не пострадал.

Напомним, 11 сентября в Киевской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате погибли 3 человека.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ночью, 11 сентября, на бульваре Леси Украинки в Киеве, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Внедорожник сначала врезался в припаркованный автомобиль, а потом в такси.