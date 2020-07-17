В Киеве до сих пор не рекомендуют купаться на нескольких пляжах: список

По состоянию на 17 июля в Киеве до сих пор не рекомендуют купаться на четырех пляжах. При этом на девяти пляжах кишечную палочку не выявили и отдыхать там безопасно.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в начале недели на всех столичных пляжах вывесили желтые флаги и не рекомендовали купаться, потому что из-за сильных дождей в воде были повышенные показатели по кишечной палочке.

"По результатам проб воды на сегодня ситуация изменилась - на большинстве столичных пляжей отдыхать уже безопасно. На девяти пляжах Киева кишечную палочку не выявили. Из-за незначительных отклонений от нормы пока не рекомендовано купаться на четырех пляжах", - отметил Кличко.

Он уточнил, что на сегодня не рекомендовано купаться на следующих пляжах

"Радуга"

"Тельбин"

"Вербный"

"Пуща-Водица"

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав рекомендовал закрыть несколько пляжей в Одессе, Киеве и Николаеве; на них были выявлены отклонения от нормальных показателей качества воды.

До этого сообщалось, что на 12 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку.