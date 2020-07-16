ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве разрешили купаться на 9 пляжах: список

Киев, Четверг 16 июля 2020 13:11
В Киеве разрешили купаться на 9 пляжах: список
Фото: пляж в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

На 4 пляжах купание не рекомендовано, еще на одном - запрещено

На девяти пляжах Киева снова разрешили купаться. Пробы воды соответствуют требуемым нормам.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

По результатам лабораторных исследований воды, зеленые флаги (купаться разрешено) вывесили на следующих пляжах:

  • "Венеция";
  • "Веселка";
  • "Детский";
  • "Золотой";
  • "Молодежный";
  • "Центральный";
  • "Троещина";
  • "Черторый";
  • "Галерный".

Еще на четырех пляжах - "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица" купаться временно не рекомендуют, там вывешены желтые флаги.

"Красный флаг - купаться запрещено - на пляже "Предместная Слободка". Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы", - сообщили в КГГА.

Напомним, из-за сильных дождей в воде Днепра зафиксировали повышенное содержание кишечной палочки, купаться запретили на всех пляжах Киева.

Ранее в Госпотребслужбе Киева оценили риски заражения коронавирусом на пляжах.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Киевпляж
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь