У Києві досі не рекомендують купатися на декількох пляжах: список

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

При цьому на більшості пляжів відпочивати на сьогодні безпечно

Станом на 17 липня в Києві досі не рекомендують купатися на чотирьох пляжах. При цьому на дев'яти пляжах кишкову паличку не виявили і відпочивати безпечно.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, на початку тижня на всіх столичних пляжах вивісили жовті прапори і не рекомендували купатися, тому що через сильні дощі у воді були підвищені показники щодо вмісту кишкової палички.

"За результатами проб води на сьогодні ситуація змінилася - на більшості столичних пляжів відпочивати вже безпечно. На дев'яти пляжах Києва кишкову паличку не виявили. Через незначні відхилення від норми поки не рекомендовано купатися на чотирьох пляжах", - зазначив Кличко.

Він уточнив, що на сьогодні не рекомендовано купатися на таких пляжах

"Райдуга"

"Тельбін"

"Вербний"

"Пуща-Водиця"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ рекомендував закрити кілька пляжів в Одесі, Києві та Миколаєві; на них були виявлені відхилення від нормальних показників якості води.

До цього повідомлялося, що на 12 пляжах Києва виявили кишкову паличку.