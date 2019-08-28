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В Киеве избили приехавшего на вызов полицейского

Новости » Происшествия    28.08.2019 - 14:06
В Киеве избили приехавшего на вызов полицейского
Иллюстративное фото (facebook.com UA.KyivPolice)

Правоохранитель с напарницей пытались успокоить нарушителей

В ночь на 28 августа двое злоумышленников избили патрульного, который прибыл на вызов о нарушении тишины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Сообщается, что ночью в полицию поступило сообщение о нарушении тишины - во дворе на улице Шолом-Алейхема молодые люди шумно веселились.

Прибывшие патрульные попытались успокоить компанию, но попытка завершилась тем, что двое мужчин с кулаками набросились на полицейского. Напарница патрульного применила слезоточивый газ и вызвала подкрепление.

Второй экипаж полицейских задержал и доставил злоумышленников в управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Двух 27-летних уроженцев Сумской и Житомирской областей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Пострадавшего полицейского с травмой головы доставили в больницу.

Отмечается, что следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявлено о подозрении. Как заявили в полиции, за это преступление им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харьковском метро мужчина с ножом набросился на полицейского, который прибыл по вызову работницы метро. До этого мужчина приставал к двум девушкам.

Ранее сообщалось, что во Львове в ДТП с участием полиции пострадали двое пешеходов. Водитель полицейского внедорожника наехал на двух женщин.

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