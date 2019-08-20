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В харьковском метро мужчина с ножом набросился на полицейского

Новости » Происшествия    20.08.2019 - 15:59
В харьковском метро мужчина с ножом набросился на полицейского
Фото: станция метро "Имени А.С. Масельского" (metro.kharkov.ua)

Инцидент произошел в вестибюле станции метро

В понедельник вечером, 19 августа, в харьковском метро мужчина ударил полицейского ножом в грудь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу харьковской полиции.

Отмечается, что инцидент произошел в вестибюле станции метро "Имени А.С. Масельского". Пьяный 52-летний мужчина приставал к двум девушкам. Они обратились к сотруднице метрополитена, а та, в свою очередь, к полицейскому.

Во время выяснения произошедшего мужчина подошел к ним, неожиданно достал нож и ударил им полицейского в грудную клетку. Травмированному правоохранителю, несмотря на ранение, удалось задержать злоумышленника.

Позже полицейского доставили в больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

"По факту правонарушения открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении полиции.

В настоящее время мужчина находится в СИЗО. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве возле станции "Голосеевская" метро случилась потасовка между сотрудниками муниципальной и частной охраны. В результате два человека получили огнестрельное ранение.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Харькове пройдет первый ЛГБТ-марш за равные права сексуальных меньшинств. Событие должно продлиться неделю.

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