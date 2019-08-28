У Києві побили поліцейського, що приїхав на виклик

Ілюстративне фото (facebook.com UA.KyivPolice)

Правоохоронець з напарницею намагалися заспокоїти порушників

У ніч на 28 серпня двоє зловмисників побили патрульного, який прибув на виклик про порушення тиші. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Повідомляється, що вночі в поліцію надійшло повідомлення про порушення тиші - у дворі на вулиці Шолом-Алейхема молоді люди шумно веселилися.

Прибулі патрульні спробували заспокоїти компанію, але спроба завершилася тим, що двоє чоловіків з кулаками накинулися на поліцейського. Напарниця патрульного застосувала сльозогінний газ і викликала підкріплення.

Другий екіпаж поліцейських затримав і доставив зловмисників в управління поліції для з'ясування всіх обставин події. Двох 27-річних уродженців Сумської та Житомирської областей затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Потерпілого поліцейського з травмою голови доставили до лікарні.

Зазначається, що слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Затриманим оголошено про підозру. Як заявили в поліції, за цей злочин їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Харківському метро чоловік з ножем накинувся на поліцейського,, який прибув за викликом працівниці метро. До цього чоловік чіплявся до двох дівчат.

Раніше повідомлялося, що у Львові у ДТП за участю поліції постраждали двоє пішоходів. Водій поліцейського позашляховика наїхав на двох жінок.