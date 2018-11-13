У Києві на Шота Руставелі прорвало трубу з гарячою водою

Фото: місце події (Kyiv Operativ)

Рух транспорту повністю перекрито

У вівторок, 13 листопада, у Києві на вулиці Шота Руставелі прорвало трубу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kyiv Operativ.

Як повідомляється, трубу прорвало так, що знесло авто, яке майже провалилося під землю. Рух транспорту повністю перекрито.

Фото: місце події (Kyiv Operativ)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Миколаєві стався прорив труби магістрального водопроводу. Щоб ліквідувати аварію, комунальники перекрили пошкоджену трубу, і частина міста залишиться без води.

Прорвало водогін, який проходить уздовж Богоявленського (Жовтневого) проспекту.

Також повідомлялося, що у Донецькій області почали розмінування місцевості та ремонт пошкодженого Південно-Донбаського водоводу.

В результаті обстрілу на ділянці Південно-Донбаського водогону стався прорив, що поставило під загрозу водопостачання сотень тисяч жителів Вугледара, Докучаєвська, Новотроїцького, Волновахи і Маріуполя. Втрати води досягають 1500 кубометрів на годину