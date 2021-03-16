В Киеве в школах каникулы начнутся раньше: названа дата

В Киеве весенние каникулы начнутся раньше в связи с ситуацией с коронавирусом. Дети уйдут на каникулы 18 марта, в четверг.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко .

Он отметил, что каникулы начнутся раньше для детей 5-11 классов. Начальная школа и детские садики будут работать в обычном режиме.

"Киев принял решение начать весенние каникулы для 5-11 классов по 18 марта. Садики и начальная школа пока работать в обычном режиме", - сказал Кличко.