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В Киеве в школах каникулы начнутся раньше: названа дата

Автор: Роман Тверденко

В Киеве весенние каникулы начнутся раньше в связи с ситуацией с коронавирусом. Дети уйдут на каникулы 18 марта, в четверг.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что каникулы начнутся раньше для детей 5-11 классов. Начальная школа и детские садики будут работать в обычном режиме.

"Киев принял решение начать весенние каникулы для 5-11 классов по 18 марта. Садики и начальная школа пока работать в обычном режиме", - сказал Кличко.

Также Виталий Кличко выступил против проведения матча Лиги Европы в четверг между "Шахтером" и "Ромой" со зрителями. По его словам, это рискует стать вторым Буковелем.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что в "красную зону" могут попасть Киев, Винницкая и Львовская области. Это означает, что регионам грозит локальный локдаун с закрытием ресторанов, запретом массовых мероприятий, ограничениями на общественном транспорте и так далее.

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