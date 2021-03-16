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У Києві в школах канікули розпочнуться раніше: названа дата

Автор: Роман Тверденко

У Києві весняні канікули розпочнуться раніше у зв'язку з ситуацією з коронавірусом. Діти підуть на канікули 18 березня, в четвер.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що канікули розпочнуться раніше для дітей 5-11 класів. Початкова школа і дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

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