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В Киеве на шести станциях метро установят бесплатные велопарковки

Новости » Общество    02.11.2018 - 11:33
Иллюстративное фото (facebook.com/nextbike.kyiv)
Иллюстративное фото (facebook.com/nextbike.kyiv)

Крытые велопарковки установят возле шести станций "синей ветки" метро

В Киеве возле шести станций метро установят бесплатные крытые парковки для велосипедов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что крытые парковки для велосипедов установят возле шести станций столичного метрополитена: "Теремки"; "Выставочный центр"; "Васильковская"; "Лыбидская"; "Почайна" и "Минская".

На специальном паркинге можно будет припарковать одновременно 20 велосипедов. Парковка будет бесплатной. Также сообщается, что при положительных результатах ожидается установка таких парковок возле всех станций метрополитена. Согласно расчетам, при установке крытых велопарковок на всех станциях не менее 1000 человек смогут пользоваться велосипедами для  ежедневных поездок.

Напомним, ранее в правительстве заявили, что все дороги Украины за десять лет оборудуют велодорожками.

Отметим, в августе в Киеве запустили систему велопроката Bike sharing. Инициативу внедрили совместно с компанией Nextbike, которая занимается прокатом велосипедов в нескольких странах.

 

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