В Киеве сезон фонтанов стартует 31 мая

Фото: сезон фонтанов в Киеве (РБК-Украина)

Столичные фонтаны будут работать с 31 мая по 30 сентября

Киевские городские фонтаны возобновят свою работу после зимнего перерыва в День Киева - 31 мая. Пробные запуски фонтанов состоятся в конце текущей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По словам директора КП "Киевводфонд" Светланы Козловской, в этом году старт сезона фонтанов был перенесен из-за карантина.

"Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями", - заявила она.

Столичные фонтаны будут работать с 31 мая по 30 сентября. В вечерние часы на них будут включать светодиодное и музыкальное сопровождение.

Кроме того, каждый понедельник в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

Напомним, 18 мая мэр Киева Виталий Кличко обнародовал очередной этап смягчения карантина. По его словам, с пятницы, 22 мая, в столице откроются промышленные рынки, крупные магазины и фитнес-центры.

Кроме того, большие торгово-развлекательные центры в Киеве могут открыть только после возобновления работы метро. При этом владельцы ТРЦ должны будут строго соблюдать санитарные нормы.

Автор: Валерия Мрачковская