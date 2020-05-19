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У Києві сезон фонтанів стартує 31 травня

Новини » Суспільство     19.05.2020 - 17:00
У Києві сезон фонтанів стартує 31 травня
Фото: сезон фонтанів у Києві (РБК-Україна)

Столичні фонтани будуть працювати з 31 травня по 30 вересня

Київські міські фонтани відновлять свою роботу після зимової перерви у День Києва, 31 травня. Пробні запуски фонтанів відбудуться в кінці поточного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За словами директора КП "Київводфонд" Світлани Козловської, в цьому році старт сезону фонтанів був перенесений через карантин.

"Зазвичай сезон роботи фонтанів починається 1 травня. В цьому році відновлення роботи фонтанів після зими перенесли на кінець травня у зв'язку з карантинними обмеженнями", - заявила вона.

Столичні фонтани будуть працювати з 31 травня по 30 вересня. У вечірні години на них будуть включати світлодіодне і музичний супровід.

Крім того, кожен понеділок в роботі фонтанів будуть робити перерву для проведення необхідних робіт.

Нагадаємо, 18 травня мер Києва Віталій Кличко оприлюднив черговий етап пом'якшення карантину. За його словами, з п'ятниці, 22 травня, в столиці відкриються промислові ринки, великі магазини і фітнес-центри.

Крім того, великі торгово-розважальні центри в Києві можуть відкрити тільки після відновлення роботи метро. При цьому власники ТРЦ повинні суворо дотримуватися санітарні норми.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Київфонтан
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