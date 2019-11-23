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В Киеве на Северном мосту столкнулись автомобили

Новости » Происшествия     23.11.2019 - 06:59
В Киеве на Северном мосту столкнулись автомобили
Фото: место происшествия (kiev.informator.ua)

В стоящую на "аварийке" Toyota Avalon влетел другой автомобиль

В ночь на субботу, 23 ноября, в Киеве на Северном мосту произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Отмечается, что незначительные аварии спровоцировали следующую, более серьезную. В стоящий на "аварийке" автомобиль Toyota Avalon на полном ходу влетела Toyota Camry. От удара машины развернуло на переправе.

Авария случилась около полуночи. Toyota Avalon находилась в крайнем левом ряду во время оформления ДТП с включенным сигналом аварийной остановки. С Оболони в сторону Троещины мчалась Toyota Camry, мужчина за рулем которого не заметил автомобили впереди. Он на полном ходу протаранил стоящую машину, смяв заднюю часть автомобиля.

Фото: место происшествия (kiev.informator.ua)

Скорая на месте события оказала первую медицинскую помощь, однако от дальнейшей госпитализации потерпевшие отказались.

Ранее сообщалось, что в Киеве утром 22 ноября во время движения загорелся автомобиль службы такси Uber.

РБК-Украина писало, что в Киеве на улице Старонаводницкой в результате дорожно-транспортного происшествия загорелся автомобиль.

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