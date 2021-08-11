ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве на Северном мосту ограничат движение транспорта: названа дата

Новина українською →
Киев, Среда 11 августа 2021 12:20
В Киеве на Северном мосту ограничат движение транспорта: названа дата Фото: в Киеве ограничат движение на мосту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

На Северном мосту в Киеве запланировали ремонтные работы. С 13 по 30 августа движение транспорта на этом мосту будет ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на КГГА.

С 21:00 13 августа до 30 августа на Северном мосту частично ограничат движение транспорта.

На Северном мосту начинается средний ремонт покрытия. Дорожники будут работать в направлении левого берега. Ремонт начнут в ночь на субботу.

В Киеве на Северном мосту ограничат движение транспорта: названа дата

Напомним, в Киеве могут ограничить работу трех станций метро. Сегодня на НСК "Олимпийский" пройдет футбольный матч.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный мост
NEWS
Минздрав сообщил о 1122 новых заражениях коронавирусом в Украине
Минздрав сообщил о 1122 новых заражениях коронавирусом в Украине
DAILY
Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну