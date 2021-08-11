У Києві на Північному мосту обмежать рух транспорту: названо дату
Фото: у Києві обмежать рух на мосту (Віталій Носач, РБК-Україна)
На Північному мосту у Києві запланували ремонтні роботи. З 13 по 30 серпня рух транспорту на цьому мосту буде обмежений.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на КМДА.
Із 21:00 13 серпня до 30 серпня на Північному мосту частково обмежать рух транспорту.
На Північному мосту розпочинається середній ремонт покриття. Дорожники працюватимуть у напрямку лівого берега. Ремонт розпочнуть у ніч проти суботи.
Нагадаємо, у Києві сьогодні можуть обмежити роботу трьох станцій метро. Сьогодні на НСК "Олімпійський" пройде футбольний матч.