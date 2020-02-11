В Киеве на Северном мосту ограничат движение

В Киеве завтра, 12 февраля, ограничат движение транспорта на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевавтодор" в Facebook.

Сообщается, что ограничение движения будет связано с проведением ремонтных работ на мосту. В частности, движение будет ограничено с 9:00 до 14:00 12 февраля будет ограничено движение в направлении Троещины. С 14:00 до 20:00 - будут проводиться ремонтные работы в направлении станции метро "Почайная".

"Чтобы меньше влиять на трафик в первой части дня работать в направлении Троещины. А после обеда - в сторону станции метро "Почайная", - сообщили в "Киевавтодор".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с 10 февраля на мосту Патона ограничат движение по нескольким полосам, а для грузовиков мост вообще закроют. Ограничения связаны с началом обследования конструкций для оценки уровня деградации и дефектов.

Также сообщалось, что планируется строительство трех новых развязок на трассе Киев - Одесса и Киев - Чоп. Развязки будут строить за счет займов Европейского инвестиционного банка и ЕБРР. Ожидается, что развязки обеспечат разгрузку транспортных узлов и улучшат безопасность в местах концентрации транспорта на подходах к Киеву.