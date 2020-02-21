В Киеве на Северном мосту частично ограничат движение

В Киеве Северном мосту, в связи с ремонтными работами, частично ограничат движение с 20:00 21 февраля до 20:00 23 февраля в направлении станции метро "Почайна". Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Как сообщается, дорожники проведут текущий ремонт деформационного шва в первой полосе движения в направлении станции метро "Почайна".

Отмечается, что во время работ движение будет частично ограничено.

"Чтобы меньше влиять на трафик, ремонт проведут на выходных", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на мосту Патона в ближайшее время будет запрещено движение крайними правыми полосами и полосой реверсивного движения.

Напомним, для снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона на путепроводе внедряют новую схему организации дорожного движения.

РБК-Украина сообщало, что ранее на мосту Патона запретили проезд грузовиков.