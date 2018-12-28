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В Киеве жестоко избили Дзидзьо: появились детали

STYLERПерсона    28.12.2018 - 11:49
В Киеве жестоко избили Дзидзьо: появились детали
Коллаж РБК-Украина

Михаил Хома получил телесные повреждения перед эфиром на популярной радиостанции

В Киеве избили Дзидзьо (DZIDZIO). Инцидент произошел в пятницу, 28 декабря, на улице Хвойки, 15/15 возле здания радиокомпании "Тавр". На популярного артиста утром напали неизвестные и нанесли телесные повреждения.

Как сообщили в сообществе "Киев Оперативный", после нападения бандиты скрылись на двух автомобилях Mercedes.

В Киеве жестоко избили Дзидзьо: появились детали

DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)

Отметим, что с 7 до 10 утра Дзидзьо должен был вести вместе с Юлией Карповой утреннее шоу на "Хіт FM". Но в эфир Михаил Хома так и не вышел.

Информацию об избиении мегапопулярного артиста подтвердили в его команде.

"Михаилу нанесены телесные повреждения. Нападавшие скрылись с места инцидента. Разбирается полиция и состояние Михаила оценивает скорая помощь", - рассказала пиарщица певца Лилия Слюсар.

В Киеве жестоко избили Дзидзьо: появились детали

Скриншот (facebook.com/liliya.slyusar)

Также она добавила, что официальное заявление по поводу неприятного инцидента будет сделано 28 декабря. 

Также есть информация, что певец получил серьезные травмы. Насколько она соответствует действительности - будет известно позже.

Напомним, ранее Михаил Хома рассказал, обижали ли его в школе

Также DZIDZIO высказался о возможном построении карьеры певицы его супругой.

А еще мегапопулярный артист впервые показал поклонникам свою маму.

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