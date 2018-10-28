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"Готов помогать морально и финансово": DZIDZIO высказался о выступлениях жены (видео)

Lite » Звезды 28.10.2018 - 12:16

Видео: DZIDZIO рассказал о выступлениях жены (Youtube-канал/Светская жизнь)

Популярный украинский певец и актер DZIDZIO высказался о возможном построении карьеры певицы его супругой. Об этом он рассказал Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

"Вышел на ринг – нужно биться. Можно получить синяк, а можно и победить кого-то. Поэтому нужно рассчитывать на свои силы. Я готов поддержать морально, финансово. А что дальше – воля Божья", - сказал он.

Более того, DZIDZIO пояснил, почему благодарен своим землякам.

&quot;Готов помогать морально и финансово&quot;: DZIDZIO высказался о выступлениях жены (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

"Я хочу поблагодарить всех своих земляков. Они мои родные люди, которые очень помогали в момент, когда дождь мешает, град хочет падать, а ветер дует невозможный. Что-то ломалось. Но те родные и близкие люди помогали", - подчеркнул он.

В то же время певец рассказал, как в ходе съемок ему помогла собственная мама.

"Она меня ругала, говорила, как должно быть правильно между людьми. В аэропорту трескается чемодан, а люди берут автографы. Она очень простая женщина, и очень человечная", - уточнил он.

&quot;Готов помогать морально и финансово&quot;: DZIDZIO высказался о выступлениях жены (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Напомним, мы писали о том, что DZIDZIO обиделся на государство.

Также артист впервые показал поклонникам свою маму.

Ранее экс-участник DZIDZIO рассказал, почему артисты стали меньше ездить на Донбасс. "Очень многие мои знакомые побывали у военных на Донбассе. Был всплеск поездок раньше, и мы с DZIDZIO были на "нулевке". К сожалению, люди уже привыкли к войне. К сожалению, они с ней уже смирились”, - вспоминает Назар Гук.

Новости Украины певецDZIDZIO
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