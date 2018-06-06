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Интервью

В Киеве для съемок мини-телесериала перекроют ряд улиц

НовостиОбщество    06.06.2018 - 17:12
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Дороги на некоторых улицах будут перекрываться с 8 по 10 июня

В Киеве с 8 по 10 июня на время съемок мини-телесериала Chernobyl ограничат движение транспорта на некоторых улицах столицы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Сообщается, что ответственность за подготовку и проведение съемок в городе берет на себя ООО "Р-Фильм", который занимается производством сериала.

Так, согласно информации КГГА, будут перекрыты следующие участки городских дорог:

  • 8 июня - две правые полосы трассы Е95 от просп. Голосеевского, 15 в направлении Демеевской площади и трасса Е95 от просп. Голосеевского, 15 в направлении просп. Науки с 11:30 до 15:30; участок от просп. Героев Сталинграда, 10 до просп. Героев Сталинграда, 19 - с 21:00 до 00:00;
  • 9 июня - участок от просп. Героев Сталинграда, 10 до просп. Героев Сталинграда, 19 с 06:00 до 20:00;
  • 10 июня - участки от ул. Константиновской, 36 до ул. Константиновской, 71, от ул. Оболонской, 12 до ул. Оболонской, 9, от ул. Юрковской, 54 до ул. Юрковской, 59/5 и от ул. Оленевской, 16 до ул. Оленевской, 10 с 11:00 до 17:30;
  • участки от ул. Богдана Хмельницкого, 28 до ул. Богдана Хмельницкого, 40/1, от ул. Пушкинской, 22 до ул. Пушкинской, 11,от ул. Крещатик, 42-А до ул. Крещатик, 36 и улица Репина от ул. Богдана Хмельницкого до б-ра Тараса Шевченко с 06:00 до 21:00.
 

Фото (kyivcity.gov.ua/)

Напомним, в Киеве на просп. Василия Порика частично ограничат движение транспорта 6, 7 и 8 июня с 8:00 до 18:00. 

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Теги публикации: Киев, ограничение движения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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