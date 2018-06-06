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У Києві для зйомок міні-телесеріалу перекриють ряд вулиць

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 17:12
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Дороги на деяких вулицях будуть перекриватися з 8 по 10 червня

У Києві з 8 по 10 червня на час зйомок міні-телесеріалу Chernobyl обмежать рух транспорту на деяких вулицях столиці. Про це повідомляє прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Повідомляється, що відповідальність за підготовку та проведення зйомок в місті бере на себе ТОВ "Р-Фільм", який займається виробництвом серіалу.

Так, згідно з інформацією КМДА, будуть перекриті наступні ділянки міських доріг:

  • 8 червня - дві праві смуги траси Е95 від просп. Голосіївського, 15 в напрямку Деміївської площі і траса Е95 від просп. Голосіївського, 15 в напрямку просп. Науки з 11:30 до 15:30; ділянка від просп. Героїв Сталінграда, 10 до просп. Героїв Сталінграда, 19 - з 21:00 до 00:00;
  • 9 червня - ділянка від просп. Героїв Сталінграда, 10 до просп. Героїв Сталінграда, 19 з 06:00 до 20:00;
  • 10 червня - ділянки від вул. Костянтинівської, 36 до вул. Костянтинівської, 71, від вул. Оболонської, 12 до вул. Оболонської, 9, від вул. Юрковської, до вул 54. Юрківської, 59/5 від вул. Оленівської, 16 до вул. Оленівської, 10 з 11:00 до 17:30;
  • ділянки від вул. Богдана Хмельницького, 28 до вул. Богдана Хмельницького, 40/1, від вул. Пушкінської, 22 до вул. Пушкінської, 11,від вул. Хрещатик, 42-А до вул. Хрещатик, 36 і вулиця Рєпіна від вул. Богдана Хмельницького до б-ру Тараса Шевченка з 06:00 до 21:00.
 

Фото (kyivcity.gov.ua/)

Нагадаємо, в Києві на просп. Василя Порика частково обмежать рух транспорту 6, 7 і 8 червня з 8:00 до 18:00.

У Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться до 8 червня У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби очікується сильний вітер
Теги публікації: Київ, ограничение движения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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