У Києві для зйомок міні-телесеріалу перекриють ряд вулиць

Дороги на деяких вулицях будуть перекриватися з 8 по 10 червня

У Києві з 8 по 10 червня на час зйомок міні-телесеріалу Chernobyl обмежать рух транспорту на деяких вулицях столиці. Про це повідомляє прес-служба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Повідомляється, що відповідальність за підготовку та проведення зйомок в місті бере на себе ТОВ "Р-Фільм", який займається виробництвом серіалу.

Так, згідно з інформацією КМДА, будуть перекриті наступні ділянки міських доріг:

8 червня - дві праві смуги траси Е95 від просп. Голосіївського, 15 в напрямку Деміївської площі і траса Е95 від просп. Голосіївського, 15 в напрямку просп. Науки з 11:30 до 15:30; ділянка від просп. Героїв Сталінграда, 10 до просп. Героїв Сталінграда, 19 - з 21:00 до 00:00;

9 червня - ділянка від просп. Героїв Сталінграда, 10 до просп. Героїв Сталінграда, 19 з 06:00 до 20:00;

10 червня - ділянки від вул. Костянтинівської, 36 до вул. Костянтинівської, 71, від вул. Оболонської, 12 до вул. Оболонської, 9, від вул. Юрковської, до вул 54. Юрківської, 59/5 від вул. Оленівської, 16 до вул. Оленівської, 10 з 11:00 до 17:30;

ділянки від вул. Богдана Хмельницького, 28 до вул. Богдана Хмельницького, 40/1, від вул. Пушкінської, 22 до вул. Пушкінської, 11,від вул. Хрещатик, 42-А до вул. Хрещатик, 36 і вулиця Рєпіна від вул. Богдана Хмельницького до б-ру Тараса Шевченка з 06:00 до 21:00.

Фото (kyivcity.gov.ua/)

Нагадаємо, в Києві на просп. Василя Порика частково обмежать рух транспорту 6, 7 і 8 червня з 8:00 до 18:00.