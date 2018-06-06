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В Киеве на просп. Василия Порика частично ограничат движение транспорта

НовостиОбщество    06.06.2018 - 11:36
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Ограничение будет действовать 6, 7 и 8 июня с 8:00 до 18:00

В Киеве на просп. Василия Порика частично ограничат движение транспорта 6, 7 и 8 июня с 8:00 до 18:00. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"6, 7 и 8 июня 2018 года с 08.00 час. до 18.00 час. в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Василия Порика на участке от дома № 7 до ул. Правды будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, 5 июня заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян сообщил, что капремонт столичного моста Метро начнется в следующем году.

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Теги публикации: Киев, дороги, ограничение движения, ограничение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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