Ограничение будет действовать 6, 7 и 8 июня с 8:00 до 18:00

В Киеве на просп. Василия Порика частично ограничат движение транспорта 6, 7 и 8 июня с 8:00 до 18:00. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"6, 7 и 8 июня 2018 года с 08.00 час. до 18.00 час. в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Василия Порика на участке от дома № 7 до ул. Правды будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, 5 июня заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян сообщил, что капремонт столичного моста Метро начнется в следующем году.