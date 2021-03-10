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В Киеве и семи областях превышен порог госпитализаций по COVID

Новина українською → Украина, Среда 10 марта 2021 11:22
В Киеве и семи областях превышен порог госпитализаций по COVID Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве и семи областях превышен порог госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом в "красной" зоне остаются четыре региона, в "оранжевой" - еще девять.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, "красными" остаются Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне оказались город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Остальные 12 областей "желтые" - Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

При этом в восьми регионах превышен показатель госпитализаций - в Ивано-Франковской (132,8 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (111,5), Черновицкой (89,1), Закарпатской (86,5), Житомирской (82,8), Николаевской (68,1) и Хмельницкой (63,4) областях, а также в Киеве (68,8).

Напомним, за сутки в Украине выявили 6377 новых и впервые с января более 200 летальных случаев COVID. Больше всего заражений в Киеве.

Также РБК-Украина писало, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти 10 областей близки к "красной" зоне карантина.

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