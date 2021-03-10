ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві та семи областях перевищено поріг госпіталізацій з COVID

Новость на русском → Україна, Середа 10 березня 2021 11:22
У Києві та семи областях перевищено поріг госпіталізацій з COVID Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві та семи областях перевищено поріг госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. При цьому в "червоній" зоні залишаються чотири регіони, в "помаранчевій" - ще дев'ять.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Так, "червоними" залишаються Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

У "помаранчевої" зоні опинилися місто Київ, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська і Хмельницька області.

Решта 12 областей "жовті" - Волинська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська області.

При цьому у восьми регіонах перевищено показник госпіталізацій - в Івано-Франківській (132,8 на 100 тисяч населення при нормі 60), Вінниччини (111,5), Чернівецькій (89,1), Закарпатській (86,5), Житомирській (82,8), Миколаївській (68,1) та Хмельницькій (63,4) областях, а також у Києві (68,8).

Нагадаємо, за добу в Україні виявили 6377 нових і вперше з січня понад 200 летальних випадків COVID. Найбільше заражень в Києві.

Також РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що майже 10 областей близькі до "червоній" зоні карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я України госпитализация Коронавірус
NEWS
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
DAILY
Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах