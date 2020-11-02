В Киеве и семи областях больничные койки для COVID-19 заполнены более чем на 70%

Фото: медики (РБК-Украина)

В Киеве и еще семи областях больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. Всего в стране заполнены 66,9% таких кроватей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, самыми загруженными являются больницы в Полтавской (88,8%), Житомирской (83%), Ивано-Франковской (76,8%), Ровенской (75,8%), Кировоградской (74,5%), Сумской (72,2%) и Донецкой (70,3%) областях, а также в Киеве (76%).

При этом нет ни одного региона, где были бы свободны более 50% таких кроватей. Самая лучшая ситуация в Тернопольской области - здесь заполнены 52,9% коек.

Всего в Украине введено уже 40 753 кровати.

Также в стране во всех регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом. В среднем в Украине этот показатель составляет 258,8 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 513,4. В Киеве показатель составляет 266,3.

Напомним, за сутки в Украине коронавирусом заразились 6 754 человек. Больше всего случаев Больше всего новых случаев зарегистрировано в Харьковской области, Киеве, Львовской, Черновицкой и Житомирской областях.

Ранее в Минздраве сообщали, что в Украине нет проблемы с медицинским кислородом, однако существует проблема с емкостями для него. Из-за этого не все больничные кровати могут подключить к кислороду.