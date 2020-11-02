ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві та семи областях лікарняні ліжка для COVID-19 заповнені більш ніж на 70%

Україна, Понеділок 02 листопада 2020 10:36
У Києві та семи областях лікарняні ліжка для COVID-19 заповнені більш ніж на 70%
Фото: медики (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві та ще семи областях лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 70%. Всього в країні заповнені 66,9% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, найбільш завантаженими є лікарні у Полтавській (88,8%), Житомирській (83%), Івано-Франківській (76,8%), Рівненській (75,8%), Кіровоградській (74,5%), Сумській (72,2%) та Донецькій (70,3%) областях, а також у Києві (76%).

При цьому немає жодного регіону, де були б вільні понад 50% таких ліжок. Найкраща ситуація в Тернопільській області - тут заповнені 52,9% ліжок.

Всього в Україні введено вже 40 753 ліжка.

Також в країні у всіх регіонах перевищено показник захворюваності коронавірусом. У середньому в Україні цей показник становить 258,8 при нормі 40. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області - 513,4. У Києві показник становить 266,3.

Нагадаємо, за добу в Україні коронавірусом заразилися 6 754 осіб. Найбільше випадків Найбільше нових випадків зареєстровано у Харківській області, Києві, Львівській, Чернівецькій та Житомирській областях.

Раніше в МОЗ повідомляли, що в Україні немає проблеми з медичним киснем, однак існує проблема з місткостями для нього. Через це не всі лікарняні ліжка можуть підключити до кисню.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство больницаКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся