ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минздраве пояснили проблему обеспечения кислородом больничных коек

Киев, Понедельник 02 ноября 2020 09:27
В Минздраве пояснили проблему обеспечения кислородом больничных коек
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине нет проблем с медицинским кислородом для больничных кроватей. Однако есть проблема с емкостями, из-за чего возникает проблема обеспечения кислородом больниц.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине сейчас есть 16 производителей медицинского кислорода. К тому же срок выдачи лицензии для предприятий сократили до минимума.

"С самим кислородом, с производством кислорода, в стране нет проблемы. У нас есть проблематика с тарой для кислорода - это баллоны, емкости. Было дано поручение Министерству экономики максимально усилить эту работу, относительно обеспеченности тарой лечебных учреждений", - сказал Степанов.

Министр добавил, что сейчас в Украине количество кроватей с кислородом составляет 17 855 кроватей. К середине ноября количество таких кроватей планируют увеличить до 25 тысяч.

"В регионы подали дополнительную заявку, чтобы довести количество кроватей с кислородом до 80% от коечного фонда. Это не менее 40 тысяч кроватей", - отметил Степанов.

Напомним, в Украине за сутки подтвердили 6 754 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев в Харьковской области, Киеве, а также во Львовской, Черновицкой и Житомирской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на субботу в Украине были заняты более 67% больничных кроватей для пациентов с коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Министерство здравоохранения УкраиныбольницаКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь