В Минздраве пояснили проблему обеспечения кислородом больничных коек

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

В Украине нет проблем с медицинским кислородом для больничных кроватей. Однако есть проблема с емкостями, из-за чего возникает проблема обеспечения кислородом больниц.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине сейчас есть 16 производителей медицинского кислорода. К тому же срок выдачи лицензии для предприятий сократили до минимума.

"С самим кислородом, с производством кислорода, в стране нет проблемы. У нас есть проблематика с тарой для кислорода - это баллоны, емкости. Было дано поручение Министерству экономики максимально усилить эту работу, относительно обеспеченности тарой лечебных учреждений", - сказал Степанов.

Министр добавил, что сейчас в Украине количество кроватей с кислородом составляет 17 855 кроватей. К середине ноября количество таких кроватей планируют увеличить до 25 тысяч.

"В регионы подали дополнительную заявку, чтобы довести количество кроватей с кислородом до 80% от коечного фонда. Это не менее 40 тысяч кроватей", - отметил Степанов.

Напомним, в Украине за сутки подтвердили 6 754 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев в Харьковской области, Киеве, а также во Львовской, Черновицкой и Житомирской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на субботу в Украине были заняты более 67% больничных кроватей для пациентов с коронавирусом.