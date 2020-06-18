В Киеве семь пунктов не готовы к проведению ВНО

При этом 95 пунктов соответствуют требованиям Минздрава
В Киеве семь пунктов проведения внешнего независимого оценивания не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения. Еще 95 пунктам разрешили проводить ВНО.
Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.
Отмечается, что такие результаты сделали специалисты Службы по результатам проверки пунктов для проведения ВНО в Киеве.
"В частности, отсутствует медицинский работник, сотрудники недостаточно обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски медицинские, перчатки), антисептическими и дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами", - отметили в Госпотребслужбе.
Также специалисты проверили 566 дошкольных заведений, из которых 66 оказались не готовыми к возобновлению образовательного процесса.
Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров не видит причин для переноса ВНО, старт которого запланирован с 25 июня.
При этом было принято решение об отмене пробного ВНО, которое теперь пройдет в режиме онлайн, а потраченные на него средства будут возвращены.
Также сообщалось, что сегодня Верховная рада отменила обязательную государственную итоговую аттестацию в этом году.
Автор: Игорь Литвиненко