В Киеве с сегодняшнего дня ограничили движение по улице Китаевской

В Киеве сегодня ограничивают движение на улице Китаевской. Ограничения начнут действовать с 07:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Движение будет ограничено до 25 июля. На улице Китаевской начинают средний ремонт. Покрытие будут обновлять на участке между проспектом Науки и улицей Учебной. Во время работ движение будет частично ограничено.

"Коммунальная корпорация просит водителей не оставлять авто на проезжей части, чтобы не препятствовать работе дорожников", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 9 июля, ориентировочно на 10 дней частично ограничат движение транспорта по Шулявскому мосту.

Ранее в Киеве из-за жары решили ввести ограничения на движение крупногабаритных автомобилей.