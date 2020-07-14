У Києві відсьогодні обмежили рух на вулиці Китаївській

Обмеження діятимуть до 25 липня
У Києві сьогодні обмежують рух на вулиці Китаївській. Обмеження почнуть діяти з 07:00.
Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Рух буде обмежено до 25 липня. На вулиці Китаївській розпочинають середній ремонт. Покриття оновлюватимуть на ділянці між проспектом Науки і вулицею Учбовою. Під час робіт рух буде частково обмежено.
"Комунальна корпорація просить водіїв не лишати авто на проїжджій частині, щоб не перешкоджати роботі дорожників", - йдеться в повідомленні.
РБК-Україна писало, що у Києві з 9 липня орієнтовно на 10 днів частково обмежать рух транспорту Шулявським мостом.
Раніше у Києві через спеку вирішили ввести обмеження на рух великогабаритних автомобілів.