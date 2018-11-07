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У Києві сьогодні туман та погана видимість на дорогах

Новини » Суспільство    07.11.2018 - 08:21
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Очікується видимість до 200-300 м

У Києві сьогодні вранці, 7 листопада, очікується туман. Про це попереджають в Укргідрометцентрі, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА.

При цьому синоптики попереджають, що видимість на дорогах - 200-300 метрів.

Окрім того, як повідомили в Укргідрометцентрі, туман очікується сьогодні вранці у всіх областях України, окрім південної частини країни.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Зазначимо, 7 листопада 2018 на території України опадів не очікується, температура повітря вдень до +18. 

У столиці України 7 листопада без опадів, вдень від +8 до +10, вночі від +0 до +2. Вітер південно-східний, 5-10 м/сек.

Як писав Styler, 7 листопада у деяких областях України очікуються заморозки.

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +18
Новини України ГідрометцентрКиївТуман
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