В Киеве сегодня туман и плохая видимость на дорогах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ожидается видимость до 200-500 м

В городе Киеве и Киевской области ночью и утром 31 октября ожидается туман, видимость до 200-500 м. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, в г. Киеве и Киевской области ночью и утром 31 октября туман, видимость 200-500 м.

Отметим, что 31 октября 2018 на всей территории Украины без осадков, температура воздуха днем от +10 до +20.

В столице Украины 31 октября без осадков, днем от +13 до +15, ночью от +9 до +11. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек.

Напомним, в Украине 31 октября в некоторых областях сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.