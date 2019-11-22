В Киеве сегодня сильный ветер

Погода в Киеве сегодня, 22 ноября, резко ухудшится, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

Отмечается, что усиление ветра в столице ожидается в течение ближайшего часа и сохранится до конца текущих суток.

"Внимание! В ближайший час с удержанием до конца суток 22 ноября порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в столице сегодня прогнозируют прохладную погоду. Днем температура воздуха в Киеве будет колебаться от -1 до -3. Ночью термометры в столице покажут от -6 до -8 градусов.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 22 ноября в восточных областях Украины похолодает до -12 градусов, на остальной территории ожидаются заморозки до -7.

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня объявлено штормовое предупреждение. В восточной, южной и западной частях страны порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/сек. Также 22 ноября на акватории Азовского моря и в портах Мариуполь, Бердянск порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм (в портах 13-15 дм).