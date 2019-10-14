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В Киеве сегодня продлят работу метро

Новости » Общество    14.10.2019 - 15:42
В Киеве сегодня продлят работу метро
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня продлят работу метро на час

В Киеве в ночь с 14 на 15 октября будет на час продлена работа метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Отмечается, что сегодня в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Португалии (начало игры в 21:45), будут некоторые изменения в работе столичного метрополитена. В частности, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская".

После окончания футбола возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В Киеве сегодня продлят работу метро

Напомним, в Киеве во вторник, 15 октября, частично ограничат движение автомобильного транспорта по проспекту Победы. В связи с работами по возведению Шулявского путепровода частично ограничат движение транспорта по проспекту Победы. Также КГГА опубликовала схему объезда.

Кроме того, сегодня в связи с мероприятиями ко Дню защитника Украины в Киеве перекрыли движение транспорта на участках от парка Шевченко до ул. Банковая и от парка Шевченко до улицы Грушевского.

В Киеве завтра продлят работу метро Метро Киева 14 октября будет работать в особом режиме
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