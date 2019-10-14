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У Києві сьогодні продовжать роботу метро

Новини » Суспільство    14.10.2019 - 15:42
У Києві сьогодні продовжать роботу метро
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві сьогодні продовжать роботу метро на годину

У Києві в ніч з 14 на 15 жовтня буде на годину продовжена робота метро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метрополітену.

Зазначається, що сьогодні у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між збірними командами України та Португалії (початок гри о 21:45), будуть деякі зміни в роботі столичного метрополітену. Зокрема, перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська".

Після закінчення футболу, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

У Києві сьогодні продовжать роботу метро

Нагадаємо, у Києві у вівторок, 15 жовтня, частково обмежать рух автомобільного транспорту проспектом Перемоги. У зв'язку з роботами зі зведення Шулявського шляхопроводу частково обмежать рух транспорту проспектом Перемоги. Також КМДА опублікувала схему об'їзду.

Крім того, сьогодні у зв'язку з заходами до Дня захисника України у Києві перекрили рух транспорту на ділянках від парку Шевченка до вул. Банкова та від парку Шевченка до вулиці Грушевського.

У Києві завтра продовжать роботу метро Метро Києва 14 жовтня працюватиме в особливому режимі
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