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В Киеве сегодня полностью перекроют движение на Борщаговский: когда откроют

Автор: РБК-Украина

В Киеве проводят ремонт дорог на улице Борщаговской. Сегодня возможно полное перекрытие движения.

Об этом сообщает " Киев.Трафик".

Отмечается, что в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий – часть работ по асфальтированию выполнят с 18:00 13 мая до 00:30 14 мая.

"В настоящее время возможно временное полное перекрытие движения на ул. Борщаговской (от просп. Воздухофлотского до пер. Политехнического)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в течение 12-14 мая в Киеве будет находиться председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. В связи с этим в столице возможные ограничения движения транспорта.

РБК-Украина писало, что с 10 апреля по 30 июня на участке кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение в связи с проведением капитального ремонта.

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Новости Украины Киевограничение движения