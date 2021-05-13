В Киеве сегодня полностью перекроют движение на Борщаговский: когда откроют

В Киеве проводят ремонт дорог на улице Борщаговской. Сегодня возможно полное перекрытие движения.
Об этом сообщает " Киев.Трафик".
Отмечается, что в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий – часть работ по асфальтированию выполнят с 18:00 13 мая до 00:30 14 мая.
"В настоящее время возможно временное полное перекрытие движения на ул. Борщаговской (от просп. Воздухофлотского до пер. Политехнического)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в течение 12-14 мая в Киеве будет находиться председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. В связи с этим в столице возможные ограничения движения транспорта.
РБК-Украина писало, что с 10 апреля по 30 июня на участке кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение в связи с проведением капитального ремонта.