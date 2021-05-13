RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві сьогодні повністю перекриють рух на Борщагівскій: коли відкриють

Автор: РБК-Україна

У Києві проводять ремонт доріг на вулиці Борщагівській. Сьогодні можливе повне перекриття руху.

Про це повідомляє "Київ.Трафік".

Зазначається, що у зв’язку з прогнозованим погіршенням погодних умов – частину робіт з асфальтування виконають з 18:00 13 травня до 00:30 14 травня.

"У цей час можливе тимчасове повне перекриття руху на вул. Борщагівській (від просп. Повітрофлотського до пров. Політехнічного)", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що протягом 12-14 травня у Києві перебуватиме голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен. У зв'язку з цим у столиці можливі обмеження руху транспорту.

РБК-Україна писало, що з 10 квітня по 30 Червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київограничение движения