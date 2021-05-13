У Києві сьогодні повністю перекриють рух на Борщагівскій: коли відкриють

У Києві проводять ремонт доріг на вулиці Борщагівській. Сьогодні можливе повне перекриття руху.
Про це повідомляє "Київ.Трафік".
Зазначається, що у зв’язку з прогнозованим погіршенням погодних умов – частину робіт з асфальтування виконають з 18:00 13 травня до 00:30 14 травня.
"У цей час можливе тимчасове повне перекриття руху на вул. Борщагівській (від просп. Повітрофлотського до пров. Політехнічного)", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що протягом 12-14 травня у Києві перебуватиме голова Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен. У зв'язку з цим у столиці можливі обмеження руху транспорту.
РБК-Україна писало, що з 10 квітня по 30 Червня на ділянці Кільцевої дороги в Києві буде обмежено рух у зв'язку з проведенням капітального ремонту.