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В Киеве сегодня ожидается туман

Новости » Общество    27.09.2019 - 09:10
В Киеве сегодня ожидается туман
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве и Киевской области ночью и утром 27 сентября туман

Погода в Киеве 27 сентября ухудшится, ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Сообщается, что в Киеве и Киевской области ночью и утром 27 сентября туман, видимость 200-500 м.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что сегодня на юге страны ожидаются дожди. В западных областях сегодня переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +17+20, ночью ожидается +8+10.

В Киеве сегодня ожидается теплая погода, около +15 градусов. В субботу и воскресенье станет еще теплее - от +18 до +20 градусов тепла. Дожди в пятницу и субботу маловероятны, а в воскресенье ожидаются осадки, но погода будет теплой.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце сентября - начале октября в Украине значительно потеплеет, но "бабье лето" ожидается не на всей территории Украины, а только на востоке и юге Украины

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра уточнила, что заморозков именно в Киеве этой осенью еще не было, хотя по Украине две ночи подряд наблюдались отрицательные значения температуры.

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