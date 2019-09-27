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В Украине сегодня потеплеет

Новости » Общество    27.09.2019 - 08:00
В Украине сегодня потеплеет
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных и восточных областях переменная облачность

Погода в Украине 27 сентября улучшится, температура воздуха днем поднимется на несколько градусов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Погода во всех областях

В западных областях сегодня переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +17+20, ночью ожидается +8+10. На севере Украины без осадков, температура воздуха днем достигнет +14+17, ночью ожидается +5+8.

В Украине сегодня потеплеет

По данным синоптиков, в центральных областях также потеплеет. Там температура воздуха днем составит +16+18, ночью ожидается +7+9.

На востоке Украины температура воздуха сегодня днем достигнет +16+18, ночью ожидается +3+5. В восточных областях дожди, температура воздуха днем достигнет +16+18, ночью ожидается +8+13.

Погода в Киеве

По данным синоптиков, в столице сегодня солнечно. Температура воздуха днем достигнет +16+18, ночью ожидается +7+9.

В Украине сегодня потеплеет

Напомним, погода в Украине в пятницу, 27 сентября, будет теплая, в некоторых регионах ожидаются дожди.

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