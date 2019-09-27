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У Києві сьогодні очікується туман

Новини » Суспільство    27.09.2019 - 09:10
У Києві сьогодні очікується туман
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві та Київській області вночі та вранці 27 вересня туман

Погода в Києві 27 вересня погіршиться, очікується туман. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Повідомляється, що у Києві та Київській області вночі та вранці 27 вересня туман, видимість 200-500 м.

Нагадаємо, синоптики раніше повідомляли, що сьогодні на півдні країни очікуються дощі. У західних областях сьогодні мінлива хмарність, температура повітря вдень досягне +17+20, вночі очікується +8+10.

У Києві сьогодні очікується тепла погода, близько +15 градусів. В суботу та неділю стане ще тепліше - від +18 до +20 градусів тепла. Дощі у п'ятницю і суботу малоймовірні, а в неділю очікуються опади, але погода буде теплою.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці вересня - початку жовтня в Україні значно потеплішає, але "бабине літо" очікується не на всій території України, а лише на сході і півдні України

Заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентр уточнила, що заморозків саме в Києві цієї осені ще не було, хоча по Україні дві ночі поспіль спостерігалися від'ємні значення температури.

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