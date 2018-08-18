В Киеве сегодня ожидается гроза и шквалы

Также в Киеве ожидаются шквалы до 15-18 м/с

В Киеве сегодня днем, 18 августа 2018 года, ожидается гроза и шквалы до 15-18 м/с. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, сегодня в Киеве пройдут кратковременные дожди, также ожидаются грозы, при которых местами возможны град и шквалы 15-18 м/с. В целом по прогнозу синоптиков, в Киеве сегодня будет переменная облачность, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура днем 26-28 градусов тепла.

В случае усиления ветра киевлянам советуют плотно закрыть окна домов, держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и ЛЭП, а также не парковать рядом с деревьями автотранспорт.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине сегодня, 18 августа 2018 года, ожидаются грозы. В частности, на севере, западе, а также в Черкасской, Полтавской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами пройдет град.

Также отмечалось, что до 20 августа в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности 5 класса. Исключением являются отдельные районы на западе страны, а также Винницкой, Киевской и Житомирской областей.