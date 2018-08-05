В Киеве сегодня ожидается гроза

Кроме того, грозы ожидаются в западных, северных и большинстве центральных областей

В Киеве, сегодня, 5 августа, в течение дня ожидается гроза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, в течение 5 августа в западных, северных областях, днем 5 августа и в большинстве центральных областей грозы.

Также сообщается, что в Киеве и Киевской области в течение дня, 5 августа, ожидаются грозы.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) 5 августа ожидается ожидается подъем уровней воды на 0,1 - 0,5 м.

Также сообщалось, что в Украине 5-6 августа, ожидается высокий (4 класса) и чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности в некоторых областях.

Так, высокий уровень пожарной опасности 5 августа будет преобладать в Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Ровенской областях.

6 августа - в Полтавской, Житомирской и Винницкой областях.

Также сообщалось, что в Киевской области 5 августа будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность.