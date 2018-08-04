Синоптики попереджають про пiдйом рiвнiв води у водоймах України

Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву

На рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) 4-5 серпня очiкується очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За даними УкрГідрометцентру, 4 - 5 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м над рiвнями. Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 4-6 серпня очікується високий (4 класу) та надзвичайний рівень пожежної небезпеки в деяких областях: 4 серпня у східних та Сумській областях, 5 серпня і в Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій та Рівненській областях, 6 серпня і у Полтавській, Житомирській та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

У Києві 4-5 серпня очікується високий рівень пожежної небезпеки. У Київській області 4-5 серпня також переважатиме висока пожежна небезпека.