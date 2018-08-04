Синоптики попереджають про пiдйом рiвнiв води у водоймах України

Новини Суспільство 04.08.2018 - 09:26
Ілюстративне фото (zk.dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (zk.dsns.gov.ua)

Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву

На рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) 4-5 серпня очiкується очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

"За даними УкрГідрометцентру, 4 - 5 серпня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,1 - 0,5 м над рiвнями. Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 4-6 серпня очікується високий (4 класу) та надзвичайний рівень пожежної небезпеки в деяких областях: 4 серпня у східних та Сумській областях, 5 серпня і в Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій та Рівненській областях, 6 серпня і у Полтавській, Житомирській та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. 

У Києві 4-5 серпня очікується високий рівень пожежної небезпеки. У Київській області 4-5 серпня також переважатиме висока пожежна небезпека.

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Теги:  ДСНС,  водоемы,  синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС