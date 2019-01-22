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Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до -9

Новости » Общество    22.01.2019 - 08:00
Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до -9
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве малооблачно, днем от -6 до -8

Погода на сегодня: 22 января 2019 года на западе Украины местами ожидается снег, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем опустится до -9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе снег пройдет в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, температура воздуха днем от -1 до -7, ночью от -6 до -13. На севере Украины без осадков, днем от -6 до -8, ночью от -11 до -14. В центре тоже без осадков, днем от -6 до -9, ночью от -12 до -15.

В восточных областях малооблачно, температура днем от -6 до -9, ночью от -12 до -14. На юге Украины днем от -1 до -4, ночью от -7 до -10. В Крыму днем от -1 до -3, ночью от -3 до -5.

Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до -9

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 22 января облачно, без осадков, днем от -6 до -8, ночью от -11 до -13, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до -9

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