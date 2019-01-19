В Киеве сегодня ожидается гололедица на дорогах

Осадков в столице 19 января не ожидается
На дорогах Киева сегодня, 19 января, местами ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Как отмечают синоптики, осадков сегодня в столице не ожидается.
"В общем сегодня будет облачная погода с прояснениями, ветер западный, 5-10 м/с, температура днем от -1 до -3".
Напомним, согласно прогнозу синоптиков, на выходных 19 и 20 января на большей части Украины ожидается существенное похолодание.
Отметим, в КП "Плесо" сообщили, что в Киеве качество воды на всех локациях, обустроенных для празднования Крещения, соответствует нормам.
Отметим, что в этом году для празднования Крещения в Киеве обустроили 12 локаций. На каждой из них 19 января с 07:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и будут работать медпункты.
Днепровский район:
Оболонский район:
Деснянский район:
Кроме того, в Киеве на Крещение 19 января будет открыто восточный вестибюль станции метро "Гидропарк".