В Киеве сегодня ожидается гололедица на дорогах

Иллюстративное фото (УНИАН)

Осадков в столице 19 января не ожидается

На дорогах Киева сегодня, 19 января, местами ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечают синоптики, осадков сегодня в столице не ожидается.

"В общем сегодня будет облачная погода с прояснениями, ветер западный, 5-10 м/с, температура днем от -1 до -3".

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, на выходных 19 и 20 января на большей части Украины ожидается существенное похолодание.

Отметим, в КП "Плесо" сообщили, что в Киеве качество воды на всех локациях, обустроенных для празднования Крещения, соответствует нормам.

Отметим, что в этом году для празднования Крещения в Киеве обустроили 12 локаций. На каждой из них 19 января с 07:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и будут работать медпункты.

Днепровский район:

пляж "Детский" (возле часовни в Гидропарке);

пляж "Венеция" (остров Долобецкий);

пляж "Предместная Слободка" (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры);

пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины);

пляж "Радужный" (озеро Радужное, вул. Марка Черемшины);

пляж "Центральный" (Труханов остров).

Оболонский район:

пляж "Вербный" (оз. Вербное, ул. Приозерная);

место массового отдыха Наталка (залив Оболонь, вул. Приречная);

Наталка 2 (вул. Оболонская Набережная);

пляж "Пуща-Водица" (пруд Горащиха, 7 линия).

озеро Иорданское (просп. Степана Бандеры)

Деснянский район:

зона отдыха "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).

Кроме того, в Киеве на Крещение 19 января будет открыто восточный вестибюль станции метро "Гидропарк".