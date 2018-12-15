У Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура вдень від 2 до 4 градусів морозу

У Києві сьогодні, 15 грудня 2018 року, очікується ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрацію.

За даними синоптиків, сьогодні на дорогах столиці очікується ожеледиця, очікується хмарна погода без істотних опадів, вітер до 10 м/с. Температура вдень від 2 до 4 градусів морозу.

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві з 15 грудня 2018 року очікується різке зниження температури.

У КМДА водіям рекомендують дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі, не використовувати автотранспорт із літніми шинами. Крім того, пішоходам радять ходити не поспішаючи, бути уважними на тротуарах, обходити металеві кришки люків, оскільки, як правило, вони вкриті льодом.

Також повідомлялося, що в Карпатах висота снігового покриву досягла майже 40 см. Найбільше снігу наразі зафіксовано на сніголавинному посту Драгобрат.