В Киеве сегодня ограничили въезд грузовиков из-за жары

В субботу, 10 июля, ограничили въезд грузовиков в Киев. Это связано с превышением дневной температуры воздуха свыше 28 градусов.

"Сегодня, 10 июля, с 12:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28", - указано в сообщении.

Ограничение действует на всех подъездах к Киеву.

"О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)", - говорится в сообщении.