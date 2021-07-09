Въезд грузовиков в Киев сегодня будет запрещен: когда снимут ограничения
Фото: в Киев запретят въезд грузовиков из-за жары (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня с 11:00 ограничивают движение тяжеловесного транспорта на въезд в Киев. Ограничения вводятся в связи с жарой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
"9 июля, с 11:00 ограничат въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов", - говорится в сообщении.
Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно. Ориентировочно ожидается, что движение восстановят с 19:00.
Напомним, в Киеве 8 июля с 11: 00 ограничивали движение грузовиков. Причиной стало повышение дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.